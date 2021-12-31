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Top-scoring wines of 2021: 100-point wines
Georgina Hindle
December 31, 2021
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Below are the 14 wines that received the ‘perfect’ score of 100 points, a tiny percentage of the thousands of wines tasted this year.
Scroll down to see tasting notes and scores for the 14 100-point wines tasted in 2021
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