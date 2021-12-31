{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer MmIzN2YzYWE4OTZmNTFjMTViYmFiYjMwNGQxM2E2MmI5MzFhMDBjOWNlYWEyOWUwOTJmNDE4OGFmZTk2Mjg0Mg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Top-scoring wines of 2021: 100-point wines

See the wines tasted in 2021 that got a perfect score from our experts including two Champagnes from 1979 and 2002, five Bordeaux wines, four Burgundies, two from Washington State and a New Zealand Pinot Noir.
Georgina Hindle Georgina Hindle

Decanter Premium members have had access to fine wine tastings from Decanter experts across 2021.

Below are the 14 wines that received the ‘perfect’ score of 100 points, a tiny percentage of the thousands of wines tasted this year.

Scroll down to see tasting notes and scores for the 14 100-point wines tasted in 2021

100 point wines of 2021: Tasted by Decanter experts

Related content

Clare Tooley MW: my top 10 wines of 2021
Charles Curtis MW: My top 10 Burgundy wines of 2021
Yohan Castaing: My top 10 Champagnes of 2021

Latest Wine News