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Château Pontet-Canet: Tasting 10 years of biodynamics

How have Château Pontet-Canet's wines evolved since the estate became the first Médoc classified growth to achieve both organic and biodynamic certification back in 2010? Panos Kakaviatos attends a special tasting, and learns more about the winery's approach.
Panos Kakaviatos Panos Kakaviatos

A pastoral outdoor lunch at the Château Pontet-Canet belied determination as Alfred Tesseron urged guests to taste all white wines before seating for the reds.

Twelve certified organic and biodynamic wines from beyond the estate, including Nicolas Joly Clos de la Coulée de Serrant 2018 and Block 3 Pinot Noir Felton Road Central Otago 2013, proved a clever way to stress the family’s green passion as universal, extending further than Bordeaux.

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