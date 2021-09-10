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Behind the label: Château Palmer 2011 release

Fresh stocks of Château Palmer’s 2011 will be released from the estate's cellars this month, so we caught up with director Thomas Duroux about the new vintage release strategy and latest happenings at this biodynamic third growth estate in Margaux.
Georgina Hindle Georgina Hindle

Château Palmer 2011 will be the second vintage to see a September release as part of the Margaux third growth estate’s new policy.

As of 2020, Palmer has started releasing a 10-year-old grand vin direct from its cellars on last Thursday of September each year. Fresh stocks of Palmer 2011 are expected from 23 September.

‘We really want to give wine lovers two opportunities to buy the wines,’ says winemaker and estate director Thomas Duroux.

Scroll down to see our updated Château Palmer 2011 tasting note

Tasting note ahead of the new Château Palmer 2011 release

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