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Walls: The best new Côtes du Rhône wines under £20

Despite its lowly status and reputation for quantity over quality, Côtes du Rhône is a category that can more than reward the savvy drinker. Matt Walls selects some of his favourites under £20.
Matt Walls Matt Walls

Could a Côtes du Rhône ever score 100 points? There’s no reason why not.

In fact, Domaine Gramenon scored 97 points in the recent 2023 Rhône vintage report.

Score inflation? No; the wine deserved it on merit. 

Scroll down to see 16 of Mat Walls’ top 2023 Côtes du Rhône under £20

16 of Matt Walls’ top 2023 Côtes du Rhône under £20

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