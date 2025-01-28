{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer OTViMzQ0ODYxNDc4MzEwMWQwZTU1YTMxOGE5N2IwYjFjNWUxNmYxNjBlZGM0MDRhMzUxZTBmMTE3NzRjYWVmNA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}
Walls: The best new Côtes du Rhône wines under £20
Matt Walls
Could a Côtes du Rhône ever score 100 points? There’s no reason why not.
In fact, Domaine Gramenon scored 97 points in the recent 2023 Rhône vintage report.
Score inflation? No; the wine deserved it on merit.
Scroll down to see 16 of Mat Walls’ top 2023 Côtes du Rhône under £20
{"content":"PHA+PHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtd2VpZ2h0OiA0MDAiPkl04oCZcyBlYXN5IHRvIGJlIHByZWp1ZGljZWQgYWdhaW5zdCB3aW5lcyBib3R0bGVkIHVuZGVyIHRoaXMgcmF0aGVyIGxvd2x5IGFwcGVsbGF0aW9uLiBBZnRlciBhbGwsIHRoZXkgY2FuIGNvbWUgZnJvbSBhbnkgb2YgMTcyIGRpZmZlcmVudCB2aWxsYWdlcyAob3IgY29tbXVuZXMsIG1vcmUgYWNjdXJhdGVseSkgYWNyb3NzIHRoZSBzcHJhd2xpbmcgPC9zcGFuPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lL3dpbmUtcmVnaW9ucy9yaG9uZS12YWxsZXkvIj48Yj5SaMO0bmU8L2I+PC9hPjxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250LXdlaWdodDogNDAwIj4g4oCTIGFuZCwgbGV04oCZcyBiZSBob25lc3QsIG5vdCBhbGwgb2YgdGhlc2UgaGF2ZSB0aGUgbW9zdCBleGNpdGluZyB0ZXJyb2lyLsKgwqA8L3NwYW4+PC9wPgo8cD48c3BhbiBzdHlsZT0iZm9udC13ZWlnaHQ6IDQwMCI+SXTigJlzIHRydWUgdGhhdCBub3QgYWxsIEPDtHRlcyBkdSBSaMO0bmUgaXMgbWFkZSB3aXRoIGEgd2F0Y2htYWtlcuKAmXMgYXR0ZW50aW9uIHRvIGRldGFpbCwgb3IgYnkgZ2VuaXVzIHdpbmVtYWtlcnMuwqA8L3NwYW4+PC9wPgo8cD48ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTIiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj48L3A+CjxwPjxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250LXdlaWdodDogNDAwIj5BbmQgeWVzLCBzb21lIGFyZSBtYWRlIGluIHRpdGFuaWMgcXVhbnRpdGllcywgYmxlbmRlZCBmcm9tIGFsbCBmb3VyIGNvcm5lcnMgb2YgdGhlIHJlZ2lvbi4gSW4gZmFjdCwgaW4gMjAyMywgNDQlIG9mIGFsbCBBUCB3aW5lIHByb2R1Y2VkIGluIHRoZSBlbnRpcmUgUmjDtG5lIFZhbGxleSB3YXMgYm90dGxlZCB1bmRlciB0aGlzIGFwcGVsbGF0aW9uLsKgPC9zcGFuPjwvcD4KPHA+PHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtd2VpZ2h0OiA0MDAiPkJ1dCBhbW9uZyB0aGVzZSAxNzIgdmlsbGFnZXMsIHRoZXJlIGFyZSBzb21lIGV4Y2VwdGlvbmFsIHNpdGVzIHRoYXQgYXJlIHlldCB0byBiZSBvZmZpY2lhbGx5IHJlY29nbmlzZWQuIFNvbWUgYXJlIGhvbWUgdG8gYW5jaWVudCB2aW5lcy4gTWFueSBhcmUgZmFybWVkIHdpdGggZ3JlYXQgY2FyZSwgb2Z0ZW4gb3JnYW5pY2FsbHkgb3IgYmlvZHluYW1pY2FsbHkuIDwvc3Bhbj48L3A+CjxwPjxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250LXdlaWdodDogNDAwIj5BbmQgdGhleSBhcmUgb2Z0ZW4gdmVyeSBhZmZvcmRhYmxlIOKAkyBzbyB0aGlzIGNhbiBiZSBhIHNtYXJ0IHBsYWNlIHRvIGxvb2sgZm9yIHdpbmVzIHRoYXQgcHVuY2ggYWJvdmUgdGhlaXIgd2VpZ2h0Ljwvc3Bhbj48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMyIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8aDI+QSBjYXRlZ29yeSBmb3IgYWxsPC9oMj4KPHA+PHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtd2VpZ2h0OiA0MDAiPkFsc28sIGlmIHlvdeKAmXJlIGVhZ2VyIGZvciBhIHRhc3RlIG9mIHRoZSA8L3NwYW4+bmV3IFJow7RuZSB2aW50YWdlPHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtd2VpZ2h0OiA0MDAiPiwgaXTigJlzIHVzdWFsbHkgdGhlIEPDtHRlcyBkdSBSaMO0bmUgd2luZXMgdGhhdCBhcmUgZmlyc3Qgb24gdGhlIG1hcmtldCBhcyB0aGV54oCZcmUgdHlwaWNhbGx5IG1hdHVyZWQgZm9yIHNob3J0ZXIgcGVyaW9kcyB0aGFuIG1vcmUgaHlwZWQgYXBwZWxsYXRpb25zLiBBbmQgZm9yIHRob3NlIHdobyBhcmVu4oCZdCBrZWVuIG9uIGJhcnJlbCBhZ2VpbmcsIHVzZSBvZiBvYWsgaXMgcmVsYXRpdmVseSByYXJlLjwvc3Bhbj48L3A+CjxwPjxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250LXdlaWdodDogNDAwIj5Zb3UgY2FuIGRpdmUgaW50byB0aGUgMjAyM3Mgc3RyYWlnaHQgYXdheSDigJMgPC9zcGFuPjxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250LXdlaWdodDogNDAwIj50aGlzIGhvdCwgZHJ5IHZpbnRhZ2UgcHJvZHVjZWQganVpY3kgYW5kIGFwcHJvYWNoYWJsZSB3aW5lcywgc3VpdGVkIGZvciBlYXJseSBkcmlua2luZzwvc3Bhbj48c3BhbiBzdHlsZT0iZm9udC13ZWlnaHQ6IDQwMCI+LiA8L3NwYW4+PC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTQiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+PHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtd2VpZ2h0OiA0MDAiPkFsbCBvZiB0aGUgcmVjb21tZW5kZWQgd2luZXMgYmVsb3cgY2FuIGJlIG9wZW5lZCB3aXRob3V0IGRlbGF5LCBhbmQgbW9zdCB3aWxsIGNvbnRpbnVlIHRvIG9mZmVyIGRyaW5raW5nIHBsZWFzdXJlIGZvciBhIGdvb2QgdHdvIG9yIHRocmVlIHllYXJzIOKAkyBzb21lIGV2ZW4gbG9uZ2VyLsKgPC9zcGFuPjwvcD4KPHA+PHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtd2VpZ2h0OiA0MDAiPldoYXTigJlzIG1vcmUsIHByb2R1Y2VycyBoYXZlIGRpZmZpY3VsdHkgY2hhcmdpbmcgaGlnaCBwcmljZXMgZm9yIHdpbmVzIGJvdHRsZWQgdW5kZXIgdGhpcyBnZW5lcmljIGFwcGVsbGF0aW9uLCBubyBtYXR0ZXIgdGhlIHF1YWxpdHkuIDwvc3Bhbj48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtNSIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD48c3BhbiBzdHlsZT0iZm9udC13ZWlnaHQ6IDQwMCI+VGhlcmUgYXJlIGEgZmV3IGN1bHQgQ8O0dGVzIGR1IFJow7RuZSB3aW5lcyB3aXRoIGhpZ2ggcHJpY2UgdGFnczogPC9zcGFuPjxiPkNow6J0ZWF1IGRlIEZvbnNhbGV0dGU8L2I+PHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtd2VpZ2h0OiA0MDAiPiBpcyB0eXBpY2FsbHkgYXJvdW5kIMKjMzUwIGEgYm90dGxlIGJ5IHRoZSB0aW1lIGl0IHJlYWNoZXMgVUsgcmV0YWlsZXJzLiBUaGUgdG9wIHdpbmVzIG9mIDwvc3Bhbj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vcHJlbWl1bS9yaG9uZS1wcm9kdWNlci10by1rbm93LWRvbWFpbmUtZ3JhbWVub24tdmluc29icmVzLTQ2MzAzMC8iPjxiPkRvbWFpbmUgR3JhbWVub248L2I+PC9hPjxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250LXdlaWdodDogNDAwIj4gY2FuIGhpdCDCozYwIHBlciBib3R0bGUuIEJ1dCB0aGVzZSBlc3RhdGVzIGFyZSB0aGUgZXhjZXB0aW9ucy7CoDwvc3Bhbj48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImluamVjdGlvbiI+PC9kaXY+CjxwPjxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250LXdlaWdodDogNDAwIj5BbGwgdGhlIHdpbmVzIGxpc3RlZCBiZWxvdyBhcmUgdW5kZXIgwqMyMCBwZXIgYm90dGxlIGluIFVLIHJldGFpbCwgb3IgYXJlIGV4cGVjdGVkIHRvIGJlIGJ5IHRoZSB0aW1lIHRoZXkgYXJyaXZlIG9uIG91ciBzaG9yZXMgb3ZlciB0aGUgY29taW5nIG1vbnRocy7CoDwvc3Bhbj48L3A+CjxwPjxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250LXdlaWdodDogNDAwIj5UaGV5IG1pZ2h0IG5vdCBzY29yZSAxMDAgcG9pbnRzLCBidXQgdGhlc2UgYXJlIGFsbCB3aW5lcyBvZiBwbGFjZSwgbW9zdGx5IG9yZ2FuaWMsIGFuZCB0aGV5IGFsbCBoYXZlIHNvbWV0aGluZyB0byBzYXkuIDwvc3Bhbj48L3A+CjxwPjxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250LXdlaWdodDogNDAwIj5UaGVzZSBhcmUgc29saWQgb3B0aW9ucyBmb3IgdGhvc2Ugb24gYSBidWRnZXQg4oCTIGFuZCBhdCB0aGUgZW5kIG9mIEphbnVhcnksIHdobyBpc27igJl0Pzwvc3Bhbj48L3A+CjxwPgo="}
16 of Matt Walls’ top 2023 Côtes du Rhône under £20
{}
{"wineId":"89853","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"89834","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"92120","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"92121","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"92122","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"89860","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"89845","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"89846","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"89847","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"89849","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"89848","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"92123","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"92124","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"92125","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"92126","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"92127","displayCase":"standard","paywall":true}
{}
Related articles