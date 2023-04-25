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Walls: 30 premium Côtes du Rhône wines to try

Produced in vast quantities, many Côtes du Rhône wines tend to be for everyday drinking. But there are some which demand higher prices. Matt Walls highlights 30 Côtes du Rhône wines that retail over £20 and explains why these might be worth spending a bit more money on.
Matt Walls Matt Walls

Côtes du Rhône is a beloved brand among casual wine drinkers in both the UK and the US. It’s a mid-week mainstay. But as a Decanter Premium subscriber, your relationship with wine is likely to be rather more than casual… Are Côtes du Rhône wines really worth your attention?

Some, definitely. Just as a revered appellation can elevate the value of a wine, a relatively lowly one can hold prices back. So when top estates bottle wines as Côtes du Rhône, they’re often sold at a fraction of the price of their top cuvées.

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Matt Walls’ top picks: 30 premium Côtes du Rhône wines

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