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Rhône producer to know: Domaine Gramenon, Vinsobres
Matt Walls
August 28, 2021
In 1978, Michèle Aubéry-Laurent and her husband Philippe Laurent bought a run-down farmhouse and accompanying vineyards in a village called Montbrison-sur-Lez, in the remote north-eastern frontier of the
. Southern Rhône
They had three children. Michèle was a nurse and Philippe made organic wine – he was an early pioneer of
, in fact, and they still adhere to this vision today. natural wine
When Philippe died unexpectedly in 1990, it was up to Michèle to care for the vines and the children single-handedly.
Scroll down to see tasting notes and scores for three Domaine Gramenon wines
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See Matt Walls’ tasting notes and scores for three Domaine Gramenon wines tasted:
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