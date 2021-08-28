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Rhône producer to know: Domaine Gramenon, Vinsobres

For exceptional freshness and wines with stories to tell, look no further than the biodynamic Domaine Gramenon. Matt Walls sheds a light on this exciting Southern Rhône producer.
Matt Walls Matt Walls

In 1978, Michèle Aubéry-Laurent and her husband Philippe Laurent bought a run-down farmhouse and accompanying vineyards in a village called Montbrison-sur-Lez, in the remote north-eastern frontier of the Southern Rhône.

They had three children. Michèle was a nurse and Philippe made organic wine – he was an early pioneer of natural wine, in fact, and they still adhere to this vision today.

When Philippe died unexpectedly in 1990, it was up to Michèle to care for the vines and the children single-handedly.

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