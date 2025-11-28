{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ODc0MjMyZjNmYzYyZGQyNDhmY2QwZTRhOGJjNGE4ZTUyZGQ5Mzg0NjYyYmI3ZDlmZTAyZDA1N2NkNDJkMWM1Mw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}
Meet the sommelier: Ava Mees List of Copenhagen’s Noma restaurant
Ava Mees List
November 28, 2025
New York born and Amsterdam bred, Ava Mees List goes by her middle name, pronounced ‘Mase’. She has worked as a sommelier at Noma in Copenhagen since 2019, becoming the restaurant’s beverage director in 2022. Starting her career as a part-time bartender at an Art Deco literary café in Amsterdam after finishing her studies in cultural anthropology, she soon decided to dedicate her professional life to learning about and travelling for wine. From 2015 to 2018, Mees worked at sister restaurants Saturne and Clown Bar in Paris before moving to Copenhagen.
My first memorable wine experience
I didn’t really get into wine (or hospitality) until I was 25. Two months after I started my first job at Café Schiller in Amsterdam, my then boss Florien took me along to a pretty raucous winemakers’ party at Cave St Martin in Roquebrun, Roussillon, France. The owner was a good friend of Marcel Lapierre [of Domaine Lapierre in Beaujolais] and the only drinks served were red wine, mulled red wine and coffee. We called it the Purple Teeth Festival and it made me fall in love with the natural wine community. Before that, my signature drink was a house tequila and bitter lemon highball – I never looked back.
{"content":"PC9wPgo8aDMgY2xhc3M9InAxIj5NeSBnby10byBldmVyeWRheSB3aW5lczwvaDM+CjxwIGNsYXNzPSJwMSI+SmFjcXVlcyBMYXNzYWlnbmUsIExlcyBWaWduZXMgZGUgTW9udGd1ZXV4IG1hZGUgYnkgRW1tYW51ZWwgTGFzc2FpZ25lLiBJIGtub3cgaXQgaXMgcmlkaWN1bG91cyB0byBuYW1lIGEgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS93aW5lLXJlZ2lvbnMvY2hhbXBhZ25lLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPkNoYW1wYWduZTwvYT48L3N0cm9uZz4gYXMgYW4gZXZlcnlkYXkgd2luZSwgYnV0IGR1cmluZyBteSB0aW1lIGluIFBhcmlzLCBJIGxlYXJuZWQgdG8gZGlzYXNzb2NpYXRlIHRoZSByZWdpb24gZnJvbSBjZWxlYnJhdG9yeSBldmVudHMuIEkga2VlcCBhIGJvdHRsZSBpbiB0aGUgZnJpZGdlIGF0IGFsbCB0aW1lcy48L3A+CjxoMyBjbGFzcz0icDEiPk15IGZhdm91cml0ZSBzdXBlcm1hcmtldCBidXk8L2gzPgo8cCBjbGFzcz0icDEiPkkgZG9u4oCZdCBiZWxpZXZlIGluIG1hc3MtcHJvZHVjZWQsIGNoZWFwIHdpbmUsIHNvIEkgZGVmaW5pdGVseSBkb27igJl0IGJ1eSB3aW5lIGluIGEgc3VwZXJtYXJrZXQuIElmIHNvbWV0aGluZyBpcyB0aGF0IGNoZWFwLCBzb21ld2hlcmUgaW4gdGhlIHdvcmxkIHNvbWVvbmUgb3Igc29tZXRoaW5nIGlzIHBheWluZyB0aGUgcHJpY2UuIEFsc28sIHN1cHBvcnQgeW91ciBsb2NhbCB3aW5lIHNob3AhPC9wPgo8cD48ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTIiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj48L3A+CjxoMyBjbGFzcz0icDEiPk15IG1vc3QgZW1iYXJyYXNzaW5nIG1vbWVudCBhdCB3b3JrPC9oMz4KPHAgY2xhc3M9InAxIj5PbmNlIEkgdG9sZCBvbmUgb2Ygb3VyIGd1ZXN0cyB0aGF0IHNoZSBsb29rZWQganVzdCBsaWtlIHRoaXMgYWN0cmVzcyBmcm9tIG9uZSBvZiBteSBmYXZvdXJpdGUgSG9sbHl3b29kIG1vdmllcy4g4oCYQWN0dWFsbHksIHRoYXQgd2FzIG1lLOKAmSBzaGUgc2FpZC4gT29wcyEgSSBoYWQgbm8gaWRlYSBzaGUgd2FzIG9yaWdpbmFsbHkgRGFuaXNoLiBJIGtpbmQgb2YgZmxvYXRlZCBhd2F5IGZyb20gdGhlIHRhYmxlIGJ1dCB3ZSBoYWQgYSBnb29kIGxhdWdoIGFib3V0IGl0IHRvZ2V0aGVyIGxhdGVyIHRoYXQgZXZlbmluZy48L3A+CjxoMyBjbGFzcz0icDEiPlBldCBwZWV2ZTwvaDM+CjxwIGNsYXNzPSJwMSI+U29tZSBzb21tZWxpZXJzIHRlbmQgdG8gZ2l2ZSBleHRlbnNpdmUgdGFzdGluZyBub3Rlcywgd2hpY2ggSSBmaW5kIGtpbmQgb2YgYSB0dXJub2ZmIOKAkyB0aGV5IGNhbiBjb21lIGFjcm9zcyBhcyBpbXBlcmF0aXZlLCBhbmQgSSBwcmVmZXIgZHJpbmtpbmcgd2l0aCBhbiBvcGVuIG1pbmQuIEZvciB0aGlzIHJlYXNvbiwgd2UgZG8gbm90IGRvIHRoaXMgYXQgTm9tYS48L3A+CjxoMyBjbGFzcz0icDEiPk15IGRlYXRoIHJvdyBmb29kIGFuZCB3aW5lIHBhaXJpbmc8L2gzPgo8cCBjbGFzcz0icDEiPll2b24gTcOpdHJhcyBGbGV1cmllIGFuZCBkaW0gc3VtLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0zIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxoMyBjbGFzcz0icDEiPkJlc3QgZm9vZCBhbmQgd2luZSBtYXRjaCBhdCBub21hPC9oMz4KPHAgY2xhc3M9InAxIj5DdXJyZW50bHksIGdyaWxsZWQgYXJ0aWNob2tlIGhlYXJ0cyB3aXRoIGEgc2F1Y2Ugb2Ygd2FsbnV0cyBhbmQgdHJ1ZmZsZSB3aXRoIGEgYmx1ZWJlcnJ5IHZpbmFpZ3JldHRlIGFuZCB3aWxkLWZvcmFnZWQgZ3JlZW5zIGZyb20gdGhlIGJlYWNoLCBwYWlyZWQgd2l0aCBhbiBhZ2VkIHNha2UgY2FsbGVkIFRpbWUgTWFjaGluZSBieSBLaW5vc2hpdGEgQnJld2VyeSBvbiB0aGUgbm9ydGggY29hc3Qgb2YgS3lvdG8sIHNlcnZlZCBhdCByb29tIHRlbXBlcmF0dXJlLjwvcD4KPGgzIGNsYXNzPSJwMSI+TXkgZmFsbGJhY2sgcXVpY2sgYWZ0ZXItd29yayBtZWFsPC9oMz4KPHAgY2xhc3M9InAxIj5JIG1ha2UgYSBHcmVlayBzYWxhZCBwcmV0dHkgbXVjaCBldmVyeSBkYXkgYW5kIG9jY2FzaW9uYWxseSBJIHdpbGwgYnJpbmcgYmFjayBhbiBvcGVuIGJvdHRsZSBmcm9tIGEgcGFpcmluZywgbGlrZSBhIGxpZ2h0IHJlZCBvciBhIEdlb3JnaWFuIHdoaXRlIOKAkyBidXQsIHRydXRoIGJlIHRvbGQsIEkgcmFyZWx5IGRyaW5rIGF0IGhvbWUuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTQiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPGgzIGNsYXNzPSJwMSI+V2luZSBJ4oCZbSBtb3N0IHByb3VkIG9mIG9uIG15IGxpc3Q8L2gzPgo8cCBjbGFzcz0icDEiPkR1cmluZyBvdXIgdGltZSBkb2luZyBwb3AtdXBzIGluIEphcGFuICh3aGVyZSBJIG1hZGUgYW4gYWxsLUphcGFuZXNlIHdpbmUgYW5kIHNha2UgcGFpcmluZyksIHdlIGJlY2FtZSBjbG9zZWx5IGNvbm5lY3RlZCB0byBCZWF1IFBheXNhZ2UsIGEgWWFtYW5hc2hpIGRvbWFpbmUgbWFraW5nIGJlYXV0aWZ1bCB3aW5lcy4gV2UgaGF2ZSBtYW5hZ2VkIHRvIGJyaW5nIHRoZW0gYmFjayB0byA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXRyYXZlbC9yZXN0YXVyYW50LWFuZC1iYXItcmVjb21tZW5kYXRpb25zL2Jlc3QtY29wZW5oYWdlbi13aW5lLWJhcnMtcmVzdGF1cmFudHMtNDMwMTgyLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPkNvcGVuaGFnZW48L2E+PC9zdHJvbmc+IGFuZCBJ4oCZbSBwcm91ZCB0byBzZXJ2ZSB0aGVtLjwvcD4KPGgzIGNsYXNzPSJwMSI+VGhlIGJpZ2dlc3Qgc3VycHJpc2Ugb24gbXkgbGlzdDwvaDM+CjxwIGNsYXNzPSJwMSI+V2UgZ2V0IG91ciBmYWlyIHNoYXJlIG9mIHNjZXB0aWNzIGFmcmFpZCBvZiB0aGUgMTAwJSBuYXR1cmFsIHdpbmUgbGlzdCDigJMgSSBsb3ZlIHN1cnByaXNpbmcgdGhlbSB3aXRoIHdpbmVzIHRoYXQgbWlnaHQgYmUgcmVjb2duaXNhYmxlIHRvIHRoZWlyIHBhbGF0ZSBidXQgbWFkZSB3aXRob3V0IGJlaW5nIGZpbHRlcmVkIG9yIGhlYXZpbHkgc3VscGh1cmVkLiBJdCBvcGVucyB0aGVpciBtaW5kIHRvIHRoZSBicm9hZCBzcGVjdHJ1bSBvZiBuYXR1cmFsIHdpbmUuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTUiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPGgzIGNsYXNzPSJwMSI+V2luZXMgSeKAmWQgb3JkZXIgb24gYSByZXN0YXVyYW50IGxpc3Q8L2gzPgo8cCBjbGFzcz0icDEiPkdldCBhIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3ByZW1pdW0vY290ZWF1eC1jaGFtcGVub2lzLWNoYW1wYWduZXMtbmV4dC1iaWctdGhpbmctb3Itc3RpbGwtYS13b3JrLWluLXByb2dyZXNzLTU0NDE4Ny8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5Db3RlYXV4IENoYW1wZW5vaXM8L2E+PC9zdHJvbmc+IHdoZW4geW91IHNlZSBpdC4gV2l0aCB3YXJtZXIgdmludGFnZXMgaGF2ZSBjb21lIGJlYXV0aWZ1bCBzdGlsbCB3aW5lcyBmcm9tIENoYW1wYWduZSB0aGF0IGdvIHNvIHdlbGwgd2l0aCBmb29kLiBBbHNvLCB5b3VyIHNvbW1lbGllcuKAmXMgZXllcyB3aWxsIGxpa2VseSBpbnN0YW50bHkgdHVybiBoZWFydCBzaGFwZWQgd2hlbiB5b3UgYXNrIHRoZW0gYWJvdXQgaXQuPC9wPgo8aDMgY2xhc3M9InAxIj5XaW5lIHJlZ2lvbiBJ4oCZbSBtb3N0IGV4Y2l0ZWQgYWJvdXQ8L2gzPgo8cCBjbGFzcz0icDEiPkZvciBvdXIgdXBjb21pbmcgTG9zIEFuZ2VsZXMgcG9wLXVwIEkgaGF2ZSBqdXN0IHNwZW50IGEgbW9udGggdHJhdmVsbGluZyBhcm91bmQgQ2FsaWZvcm5pYSwgcmVzZWFyY2hpbmcgYSB3aW5lIHJlZ2lvbiBJIG5ldmVyIHJlYWxseSBoYWQgYW55IGludGVyZXN0IGluLiBJIHdhcyBsdWNreSB0byBtZWV0IHNvbWUgdmVyeSBzcGVjaWFsIHBlb3BsZSBtYWtpbmcgZ3JlYXQgd2luZSBpbiBhIG1hcmtldCBmbG9vZGVkIHdpdGggb3Zlcmx5IGV4dHJhY3RlZCBvYWsgYm9tYnMuPC9wPgo8aDMgY2xhc3M9InAxIj5XaW5lIHN0eWxlIEkgcmVhbGx5IGRvbuKAmXQgZW5qb3kgZHJpbmtpbmc8L2gzPgo8cCBjbGFzcz0icDEiPkkga25vdyB0aGV54oCZcmUgYWxsIHRoZSByYWdlLCBidXQgYXJvbWF0aWMgc2tpbi1jb250YWN0IHdpbmVzIGxpa2UgTXVzY2F0IGFyZSBub3QgcmVhbGx5IG15IGphbS48L3A+CjxoMyBjbGFzcz0icDEiPkJlc3QgdmFsdWUgd2luZSByZWdpb24gcmlnaHQgbm93PC9oMz4KPHAgY2xhc3M9InAxIj5DYXRhbG9uaWEsIFNwYWluLCBhbmQgdGhlIG90aGVyIHNpZGUgb2YgdGhlIGJvcmRlciBpbiBzb3V0aHdlc3QgRnJhbmNlLjwvcD4KPGgzIGNsYXNzPSJwMSI+TXkgZmF2b3VyaXRlIHdpbmUgcmVnaW9uIHRvIHZpc2l0PC9oMz4KPGRpdiBjbGFzcz0iaW5qZWN0aW9uIj48L2Rpdj4KPHAgY2xhc3M9InAxIj48c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lL3dpbmUtcmVnaW9ucy9qdXJhLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPkp1cmE8L2E+PC9zdHJvbmc+IGlzIGxpa2UgaG9tZS4gSSBsb3ZlIGJlaW5nIGluIEFyYm9pcyBhbmQgaGF2aW5nIGx1bmNoIGF0IExlIEJpc3Ryb3QgZGVzIENsYXF1ZXRzIHdpdGggbXkgZnJpZW5kIEZsb3JpZW4gS2xlaW5lIFNudXZlcmluayBvZiBMZXMgQm90dGVzIFJvdWdlcyAoeWVzLCB0aGUgc2FtZSBGbG9yaWVuIEkgd29ya2VkIHdpdGggMTYgeWVhcnMgYWdvIGluIEFtc3RlcmRhbSkgb3Igc2l0dGluZyBvbiB0aGUgdGVycmFjZSBvZiB0aGUgRG9tYWluZSBkZSBsYSBUb3VybmVsbGUgd2luZWJhci9zaGVkLiBPdGhlcndpc2UsIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUvYW5kcmV3LWplZmZvcmQtdGhlLXByb2dyZXNzLWdlb3JnaWEtaGFzLW1hZGUtaW4tdGhlLWxhc3QtZGVjYWRlLWlzLWFzdG9uaXNoaW5nLTU1MjY0NS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5HZW9yZ2lhPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgZm9yIGFsbCB0aGUgcmVhc29ucyBpbWFnaW5hYmxlLiBXaGF0IGEgcGxhY2UuIFdvdy48L3A+CjxwPgo="}
