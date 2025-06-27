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100 years of Rioja masterclass: DFWE New York 2025

With Rioja at its epicentre, Decanter's New York Fine Wine Encounter served as a celebration of the DOCa's landmark 100th anniversary. The masterclass hosted by Jonathan Eicholz MS and Ines Salpico, Decanter's Regional Editor for Spain, guided attendees on a journey through the region's history, evolution and exciting future.
Ines Salpico Ines Salpico

Outside, the Manhattan skyline was etched vividly against a stormy sky. The vivid colours brought out by the dramatic rains that had fallen hours before, brought an electric energy to the room at Decanter’s Fine Wine Encounter as the 10 wines for our masterclass, celebrating the centenary of the DOCa, were poured by our team.

Vividness, energy and character would be recurring themes throughout 75 minutes of exploration and discovery, covering the complex and rich history of Spain’s oldest denomination of origin.

Scroll down for notes and scores of the ten Rioja masterclass wines

DOCa Rioja: Exploring 100 years of excellence

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