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Baudains: ‘Natural wines don’t stink’, part 2

‘We should not expect stinky wines from natural winemakers today, but ones which are transparent expressions of their terroir,’ says Richard Baudains.
Richard Baudains Richard Baudains

In April last year I went to the annual show of the VinNatur association at Gambellara in northern Italy to test a quote from a biodynamic producer in Puglia that ‘natural wines don’t stink’ and I came away substantially persuaded by the affirmation.

Had I been over-enthusiastic, perhaps uncritical? I went back this year to double check.

Scroll down for Richard’s pick of more low intervention wines

Italy’s natural wines: 12 more to try

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