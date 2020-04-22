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Best Bordeaux anniversary buys: From 10-60 years

Looking for the perfect celebratory gift to mark a birthday or special occasion? There’s no shortage of great Bordeaux wines to choose from, covering all major milestones from 10 years to 60 years and beyond...
Georgina Hindle Georgina Hindle

Bordeaux wines are some of the most celebrated in the world so they make fitting presents when it comes to commemorating important dates or life moments.

Beyond Bordeaux? Decanter’s guide to anniversary wines for 2020

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