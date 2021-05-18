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Best Pauillac 2020 wines tasted en primeur
Jane Anson
Pauillac 2020
Average yield: 37hl/ha
Individual yields varied from:
- 41hl/ha at Château Croizet Bages,
- 22hl/ha at Château Lynch Bages,
- 31hl/ha at Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande,
- 31hl/ha at Château Grand Puy Lacoste.
- 55hl/ha at Château Fonbadet which must be one of the highest
What you find
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See the top-scoring Pauillac 2020 en primeur wines
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