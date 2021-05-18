{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer MWE1YjA2ODY2ZWQzNjYzYzdhZjFjNWExYWU1YjIxNmFkMGYzYTczM2ZkZjY0NjU5NzdlMzY1OGI4ODE1ZTMzZg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Best Pauillac 2020 wines tasted en primeur

Jane Anson presents an overview of the 2020 vintage in Pauillac revealing her highest-scoring wines and top-value picks.
Jane Anson Jane Anson

Pauillac 2020

Average yield: 37hl/ha

Individual yields varied from:

  • 41hl/ha at Château Croizet Bages,
  • 22hl/ha at Château Lynch Bages,
  • 31hl/ha at Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande,
  • 31hl/ha at Château Grand Puy Lacoste.
  • 55hl/ha at Château Fonbadet which must be one of the highest

What you find

See the top-scoring Pauillac 2020 en primeur wines

Search all Bordeaux 2020 en primeur ratings published so far

Back to the main Bordeaux en primeur page

Latest Wine News