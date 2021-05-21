{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NThhMGU4MTQ2ZmE4ZmIzNjcxZGY4NmEwMGM2ODg5MDEwNGJhNmExNWExMTM1YmNhNmIxMjYyZWYyMDhkOWVlZg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}
Best Pessac-Léognan 2020 wines tasted en primeur
Jane Anson
Pessac-Léognan 2020
Average yield: 35hl/ha
Individual yields vary from:
- 42hl/ha at Château Carbonnieux (red),
- 30hl/ha at Château Smith Haut Lafitte red (29hl/ha for the whites),
- 37hl/ha at Domaine de Chevalier,
- 37hl/ha at Château Haut-Bailly
- 26hl/ha at Château Malartic Lagraviere (compared to 46hl/ha in 2019).
What you find
{"content":"PHA+QSB2aW50YWdlIHdpdGggaGlnaCB0YW5uaW5zLCBoaWdoIGNvbG91cnMgZ2l2aW5nIG1hbnkgc3VjY2Vzc2Z1bCB3aW5lcy48L3A+CjxoMz5QZXNzYWMtTMOpb2duYW4gMjAyMCB2aW50YWdlIGNoYXJhY3RlcmlzdGljczwvaDM+CjxwPkEgbWlsZCBhbmQgaHVtaWQgd2ludGVyIHdpdGggYnVkIGJyZWFrIGVhcmx5IE1hcmNoIHRoZW4gaGVhdnkgcmFpbnMgb24gTWF5IDEwIHRoYXQgdHJpZ2dlcmVkIG1pbGRldyAodGhlcmUgd2FzIHR3aWNlIGFzIG11Y2ggcmFpbiBhcyBub3JtYWwgZHVyaW5nIEFwcmlsKS48L3A+CjxwPjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMiIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2PjwvcD4KPHA+Q29tcGxldGUgY2xpbWF0ZSBjaGFuZ2UgaGFwcGVuZWQgaW4gbWlkZGxlIG9mIEp1bmUgYXMgdGhlIHJhaW5zIHN0b3BwZWQsIHdpdGgganVzdCA1bW0gZmFsbGluZyBhY3Jvc3MgdGhlIGVudGlyZSBtb250aCBvZiBKdWx5LCB3aXRoIGNvbG91ciBjaGFuZ2UgdHdvIHdlZWtzIGVhcmxpZXIgdGhhbiBhdmVyYWdlLjwvcD4KPHA+QXVndXN0IHJhaW4gd2FzIGFyb3VuZCA2MG1tIGluIG1vc3Qgb2YgUGVzc2FjLUzDqW9nbmFuLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iaW5qZWN0aW9uIj48L2Rpdj4KPHA+V2hpdGVzIGdyYXBlcyBoYXJ2ZXN0IHN0YXJ0ZWQgQXVndXN0IDIwdGggYXQgU21pdGggSGF1dC1MYWZpdHRlLCBvbmUgb2YgdGhlIGVhcmxpZXN0IGluIHRoZSBhcHBlbGxhdGlvbiwgd2l0aCByZWRzIHN0YXJ0aW5nIHRoZSBmaXJzdCBhbmQgc2Vjb25kIHdlZWsgb2YgU2VwdGVtYmVyLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0zIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPlJhaW4gaW4gU2VwdGVtYmVyIHNhdyBhcm91bmQgODBtbSBpbiBQZXNzYWMsIGZhbGxpbmcgbWFpbmx5IHRvd2FyZHMgdGhlIGVuZCBvZiB0aGUgbW9udGguPC9wPgo8aDM+V2hhdOKAmXMgbmV3PC9oMz4KPHA+Q2FybWVzIEhhdXQgQnJpb24gY29udGludWVzIHRvIHN0YW5kIGFwYXJ0IGluIGl0cyB2aW5pZmljYXRpb24gdGVjaG5pcXVlcywgbm93IGF0IDU1JSB3aG9sZSBidW5jaCBpbiB0aGUgZmVybWVudGF0aW9uLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS00IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPk5ldyB3aW5lcnkgYXQgSGF1dC1CYWlsbHkgKGJ1dCB3aWxsIGZpcnN0IGJlIHVzZWQgZm9yIHZpbmlmeWluZyB0aGUgMjAyMSBoYXJ2ZXN0KS48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImJyZWFrb3V0IHBhbGV0dGUtYSBwYW5lbCBwYW5lbC1kZWZhdWx0Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJwYW5lbC1ib2R5Ij48ZGl2IGNsYXNzPSdicmVha291dC1jb250ZW50Jz48ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPgo8ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS01IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+CjwvZGl2Pgo8aHI+CjxoMiBzdHlsZT0idGV4dC1hbGlnbjogY2VudGVyIj48c3Ryb25nPlF1aWNrIGxpbmtzIGZvciBCb3JkZWF1eCAyMDIwIGVuIHByaW1ldXIgcmF0aW5nczwvc3Ryb25nPjwvaDI+CjxoMyBzdHlsZT0idGV4dC1hbGlnbjogY2VudGVyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL3NlYXJjaCNmaWx0ZXIlNUJyZWdpb24lNUQ9NzYmYW1wO2ZpbHRlciU1QnZpbnRhZ2UlNUQ9MjAyMCZhbXA7b3JkZXIlNUJ1cGRhdGVkX2F0JTVEPWRlc2MmYW1wO3BhZ2U9MSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+PHN0cm9uZz5TZWFyY2ggQm9yZGVhdXggMjAyMCB0YXN0aW5nIG5vdGVzIHB1Ymxpc2hlZCBzbyBmYXI8L3N0cm9uZz48L2E+PC9oMz4KPGgzIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOiBjZW50ZXIiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS9wcmVtaXVtL2JvcmRlYXV4LTIwMjAtZW4tcHJpbWV1ci13aW5lcy12ZXJkaWN0LTQ1ODE1Ni8iPkJvcmRlYXV4IDIwMjAgdmludGFnZTogb3VyIGVuIHByaW1ldXIgdmVyZGljdDwvYT48L2gzPgo8aDMgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGNlbnRlciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3ByZW1pdW0vYmVzdC1ib3JkZWF1eC0yMDIwLXdpbmVzLXRvcC1zY29yZXJzLTQ1ODIyNC8iPlRvcC1zY29yaW5nIEJvcmRlYXV4IDIwMjAgd2luZXM8L2E+PC9oMz4KPGhyPgo8aDM+VG9wIFBlc3NhYy1Mw6lvZ25hbiAyMDIwIHBpY2tzOjwvaDM+Cjx1bD4KPGxpPkNow6J0ZWF1IExhIE1pc3Npb24gSGF1dC1CcmlvbiBvbmUgb2YgdGhlIHdpbmVzIG9mIHRoZSB2aW50YWdlLDwvbGk+CjxsaT5DaMOidGVhdSBDYXJib25uaWV1eCBCbGFuYyw8L2xpPgo8bGk+Q2jDonRlYXUgTWFsYXJ0aWMtTGFncmF2aWVyZSw8L2xpPgo8bGk+Q2jDonRlYXUgSGF1dC1CYWlsbHksPC9saT4KPGxpPkNow6J0ZWF1IEhhdXQtQnJpb24sIExhIENoYXBlbGxlIGRlIEhhdXQtQnJpb24sPC9saT4KPGxpPkNow6J0ZWF1IFBhcGUgQ2zDqW1lbnQ8L2xpPgo8L3VsPgo8aDM+VmFsdWUgcGlja3M6PC9oMz4KPHVsPgo8bGk+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1kZXlyYW4tcGVzc2FjLWxlb2duYW4tYm9yZGVhdXgtZnJhbmNlLTIwMjAtNDg5MTYiPjxzdHJvbmc+Q2jDonRlYXUgZCYjODIxNztFeXJhbiw8L3N0cm9uZz48L2E+PC9saT4KPGxpPgo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LWRhbGl4LXBlc3NhYy1sZW9nbmFuLWJvcmRlYXV4LWZyYW5jZS0yMDIwLTQ4ODIyIj48c3Ryb25nPkNow6J0ZWF1IGQmIzgyMTc7QWxpeDwvc3Ryb25nPjwvYT4sPC9saT4KPGxpPgo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LWxlcy1jYXJtZXMtaGF1dC1icmlvbi1jLWRlLWNhcm1lcy1wZXNzYWMtbGVvZ25hbi00ODQzNyI+PHN0cm9uZz5DaMOidGVhdSBDYXJtZXMgSGF1dC1CcmlvbiwgQyBkZSBDYXJtZXMgSGF1dC1Ccmlvbjwvc3Ryb25nPjwvYT4gPC9wPgo8L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSdicmVha291dC1idXR0b25zJz48ZGl2IGNsYXNzPSdyb3cnPjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvbGk+CjwvdWw+CjxwPgo="}
See the top-scoring Pessac-Léognan 2020 en primeur wines
{}
{"wineId":"48270","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"48279","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"48295","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"48297","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"48298","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"48296","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"48318","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"48317","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"48319","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"48354","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"48350","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"48353","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"48355","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"48351","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"48356","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"48352","displayCase":"standard","paywall":true}
{}