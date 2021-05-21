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PREMIUM

Best Pessac-Léognan 2020 wines tasted en primeur

Jane Anson presents an overview of the 2020 vintage in Pessac-Léognan revealing her highest-scoring wines and top-value picks.
Jane Anson Jane Anson

Pessac-Léognan 2020

Average yield: 35hl/ha

Individual yields vary from:

  • 42hl/ha at Château Carbonnieux (red),
  • 30hl/ha at Château Smith Haut Lafitte red (29hl/ha for the whites),
  • 37hl/ha at Domaine de Chevalier,
  • 37hl/ha at Château Haut-Bailly
  • 26hl/ha at Château Malartic Lagraviere (compared to 46hl/ha in 2019).

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