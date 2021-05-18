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PREMIUM

Best St-Estephe 2020 wines tasted en primeur

Jane Anson presents an overview of the 2020 vintage in St-Estephe revealing her highest-scoring wines and top-value picks.
Jane Anson Jane Anson

St-Estephe 2020

Average yield: 41hl/ha

Individual yields varied from:

  • 40hl/ha at Château Phelan Segur,
  • 30hl/ha at Château Montrose,
  • 39hl/ha at Château Cos d’Estournel,
  • 42hl/ha Château Ormes de Pez.

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