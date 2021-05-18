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Best St-Estephe 2020 wines tasted en primeur
Jane Anson
St-Estephe 2020
Average yield: 41hl/ha
Individual yields varied from:
- 40hl/ha at Château Phelan Segur,
- 30hl/ha at Château Montrose,
- 39hl/ha at Château Cos d’Estournel,
- 42hl/ha Château Ormes de Pez.
What you find
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See the top-scoring St-Estephe 2020 en primeur wines
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