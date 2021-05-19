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Best St-Julien 2020 wines tasted en primeur
Jane Anson
St-Julien 2020
Average yield: 34hl/ha
Individual yields varied from:
- 47hl/ha at Château Beychevelle
- 34hl/ha at Château Léoville Las Cases,
- 35hl/ha at Château Léoville Poyferré
What you find:
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See the top-scoring St-Julien 2020 en primeur wines
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