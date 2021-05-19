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PREMIUM

Best St-Julien 2020 wines tasted en primeur

Jane Anson presents an overview of the 2020 vintage in St-Julien revealing her highest-scoring wines and top-value picks.
Jane Anson Jane Anson

St-Julien 2020

Average yield: 34hl/ha

Individual yields varied from:

  • 47hl/ha at Château Beychevelle
  • 34hl/ha at Château Léoville Las Cases,
  • 35hl/ha at Château Léoville Poyferré

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