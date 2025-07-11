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Bolgheri report 2025: Miraculous results

A tricky season in Tuscany belies an array of exceptional wines. James Button talks with some of Bolgheri's leading producers to see how they rustled up miraculous results from the drought-stricken 2022 vintage.
James Button James Button

Following on from a vintage as superb as 2021 would be a tricky task at the best of times, but when the subsequent vintage, 2022, turned out to be extremely arid, prompting plenty of concern during the growing season, the difficulty level ramped up a notch for winemakers in Tuscany’s coastal Bolgheri DOC.

Tasting through the vast majority of 2022 Bolgheri Superiore to be released this year – some on more than one occasion – the vintage character is clear: density, concentration, slightly firm tannins, but also loads of freshness.

‘Vintages like 2022 are a bit more complicated,’ Gianluca Putzolu (director, Le Macchiole) tells me. ‘But from the complicated vintages we make the best wines!’

In fact, almost everyone I spoke with in Bolgheri was bullish about the 2022s, despite the tricky season. One or two suggested the quality for them is better than even 2021.

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Bolgheri Superiore 2022: Notable wines & top scorers

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