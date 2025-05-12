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Bordeaux 2024: Léoville Barton kicks-off big week

Château Léoville Barton has released its 2024 vintage en primeur in a big week for the campaign with several other top Left Bank names due to make their debuts – including first growth Mouton Rothschild.
Chris Mercer Chris Mercer

Léoville Barton 2024 was released on Monday (12 May) at €48 per bottle ex-négociant, translating to a price of around £577 per 12-bottle case in bond (IB) in the UK. Some merchants are offering the wine in six-bottle cases.

The new release is 14% down on the debut price of the 2023 vintage, said Liv-ex, a global marketplace for the trade.

Stablemate Langoa Barton 2024 was also released, at €26.4 per bottle ex-négociant and £314 per case (12x75cl IB) in the UK.

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