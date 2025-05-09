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Bordeaux 2024: Haut-Bailly offers biggest cut so far

Château Haut-Bailly offered the biggest cut of this year’s en primeur campaign so far, while Lafleur has offered the smallest.
Rupert Millar Rupert Millar

The Pessac-Léognan estate was released this week with a reduction of 36% on its 2023 price.

In a surprising release (given the 8 May bank holiday in France), Pomerol estate Lafleur emerged today (Friday 9 May) but with a much smaller cut.

Also out this week were Château Montrose, Château Cheval Blanc and Château Lynch-Bages.

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