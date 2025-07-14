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PREMIUM

Dauvissat: The wizard of Chablis

Charles Curtis MW takes a visit to Domaine Dauvissat to meet the sprightly Vincent Dauvissat, who crafts magical Chablis from his exceptional terroirs.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

A quick glance at Vincent Dauvissat, and one might be forgiven for suspecting that he is a wizard.

This impression is reinforced by his tall, thin frame, crown of white hair, and twinkling eyes.

But behind this elfin impression is one of the most thoughtful winemakers you may ever meet.

With notes and scores for 12 vintages of Domaine Vincent Dauvissat below

Domaine Vincent Dauvissat:

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