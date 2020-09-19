{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ZWRiMDU0NDY1Mjc3YTY5NjA3NzQzOGRmYjhmMmUzMThmMjE1ODc1MzJkODg2ODJiNWJlYzk2OTc0OGQzZjRiMA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Languedoc gems: 24 Minervois-La Livinière wines tasted

Spanning such a large area, the Languedoc has historically been seen as providing quantity over quality, but there are several pockets that are producing increasingly outstanding wines. Georgina Hindle tastes and rates 24 wines from Minervois La Livinière...
Georgina Hindle Georgina Hindle

A proud Languedoc cru, La Livinière was the first of its kind to be officially recognised in 1999 after a 12-year-campaign to convince appellation law makers of the distinctiveness of its terroir.

Scroll down to see the top-rated Cru La Livinière wines

See the top-rated Cru La Livinière wine tasting notes and scores

You may also like

Regional profile: St-Chinian plus 59 wines tasted
Diversity and innovation in southwest France: Foncalieu plus six wines tasted
Maison Ventenac: Forging a new Languedoc identity
Understanding IGP Pays d’Oc

Latest Wine News