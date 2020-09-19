Languedoc gems: 24 Minervois-La Livinière wines tasted

A proud Languedoc cru, La Livinière was the first of its kind to be officially recognised in 1999 after a 12-year-campaign to convince appellation law makers of the distinctiveness of its terroir.
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