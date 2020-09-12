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Regional profile: Saint-Chinian plus 59 wines tasted

The Languedoc's oldest winemaking region could historically be a minefield in terms of style and quality. Today wine lovers can buy with far less trepidation, as the wines have never been better. See Georgina Hindle's tasting notes and scores from almost 60 Saint-Chinian wines...
Georgina Hindle Georgina Hindle

‘The Languedoc is a wonderful source of characterful, good-value wines and none more so than Saint-Chinian at the western end of this Mediterranean tract’ writes James Lawther MW.

Situated in the foothills of the Cévennes, northwest of the town of Béziers, Saint-Chinian offers generous, dark fruit, spice and garrigue-scented red wines that are underpinned by a refreshing mineral edge – alongside a steady proportion of rosé wines and increasing number of whites.

Quality and style vary, but low yields, an equable climate (so less vintage variation), a judicious blend of Midi grape varieties and a growing number of reliable producers have made Saint-Chinian an increasingly sound bet.

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