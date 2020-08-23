Diversity and innovation in southwest France: Foncalieu plus six wines tasted

Founded in 1967, Fonaclieu has grown and evolved over the last 50 years, expanding its winegrowing territories across three main regions; Languedoc-Roussillon (the company’s ancestral home), Gascony and Rhône.
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See the Foncalieu tasting notes and scores
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