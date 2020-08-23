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Diversity and innovation in southwest France: Foncalieu plus six wines tasted

A union of co-operative wineries, Foncalieu is one France’s largest brands representing almost 700 growers across 4,000ha in the heart of the country’s southwest. Georgina Hindle tastes six wines from their expansive range…
Georgina Hindle Georgina Hindle

Founded in 1967, Fonaclieu has grown and evolved over the last 50 years, expanding its winegrowing territories across three main regions; Languedoc-Roussillon (the company’s ancestral home), Gascony and Rhône.

See the Foncalieu tasting notes and scores

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