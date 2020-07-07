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Regional profile: Roussillon plus 12 top wines worth seeking out

In this proudly independent region, the individuality of its winemakers and the wide array of styles they produce are the perfect window into the character of France’s southwest. Rosemary George MW gives the lie of the land, and picks 12 fascinating wines to try...
Rosemary George MW Rosemary George MW

Roussillon is so often lumped somewhat unceremoniously in with the Languedoc, as one large region, when in reality it has a completely separate identity. Its history and traditions are quite different.

It was part of Spain until the Treaty of the Pyrenees in 1659; Catalan, not Occitan, is spoken in the villages around Perpignan and the original reputation of the wines of Roussillon was based on what are rather clumsily called vin doux naturels, fortified wines, usually made from very ripe and therefore alcoholic Grenache grapes.

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