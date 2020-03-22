The Decanter Interview: Alain Brumont

For three hours, Alain Brumont whizzed me around his properties, greeting his staff, checking the bottling line, sampling some of the newly fermenting wines and then driving me to some of his best vineyards, explaining the terroir of each.
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See Stephen Brook’s top 8 Alain Brumont wine tasting notes and scores
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