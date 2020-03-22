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The Decanter Interview: Alain Brumont

His path to success has been far from smooth, but this Madiran-based producer has managed to surmount every obstacle he has encountered, making some of southwest France’s most lauded wines along the way. Stephen Brook meets a man defined by his persistence and tenacity
Stephen Brook Stephen Brook

For three hours, Alain Brumont whizzed me around his properties, greeting his staff, checking the bottling line, sampling some of the newly fermenting wines and then driving me to some of his best vineyards, explaining the terroir of each.

See Stephen Brook’s top 8 Alain Brumont wine tasting notes and scores

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