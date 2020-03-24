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Producer profile: Domaine de la Grange des Pères

James Lawther MW visits this cult wine producer situated in the Languedoc region of l'Hérault and gets a rare chance to talk to winemaker Laurent Vaillé about humble beginnings and why he's happy to be patient when it comes to winemaking...
James Lawther MW James Lawther MW

Late last year bottles of Domaine de la Grange des Pères were submitted for sale in an online auction in France. Vintages presented included the inaugural red 1992 and continued vertically through to 2016. The bidding was enthusiastic, bottles of the 1992, 1993 and 1994 going for over €1,000 a flagon, the 1992 eventually knocked down for €5,219. At the same event vintages of the rarer white made €552 (2004) and €448 (1996). Needless to say, these were all record prices.

See James Lawther MW’s top picks from Domaine de la Grange des Pères

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