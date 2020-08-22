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PREMIUM

Maison Ventenac: Forging a new Languedoc identity

For just over 10 years winemaking couple Stéphanie and Olivier Ramé have transformed the Ventenac estate and have become a driving force behind the quality and credibility of the Cabardès appellation in Languedoc-Roussillon. Georgina Hindle tastes a horizontal of the 2019 vintage…
Georgina Hindle Georgina Hindle

Despite successful corporate jobs in Paris, and no formal winemaking experience, Stéphanie and Olivier Ramé decided to change their lives by taking the reins of the family wine estate in the northwest area of the Languedoc when Stéphanie’s father in law announced an intention to sell.

See the Maison Ventenac tasting notes and scores

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