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Petit Chablis 2020: top-scoring wines
Andy Howard MW
Created in 1944, the Petit Chablis appellation covers 1,189ha and is a great introduction to the crisp, fresh style of Chablis wines.
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