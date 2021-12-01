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Petit Chablis 2020: top-scoring wines

Discovering great freshness and drinkability in the Petit Chablis 2020 wines, Andy Howard MW suggests looking out for those from top producers as these offer quality that can rival many a Chablis.
Andy Howard MW Andy Howard MW

Created in 1944, the Petit Chablis appellation covers 1,189ha and is a great introduction to the crisp, fresh style of Chablis wines.

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Andy Howard MW’s top-scoring Petit Chablis 2020 wines:

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