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AOP Chablis 2020: top-scoring wines

Andy Howard MW reports that 2020 was a very successful year for AOP Chablis wines, showing a seamless combination of concentration and energy and a distinct step up from Petit Chablis.
Andy Howard MW Andy Howard MW

Rightly world famous and one of the most important appellations in France, Chablis is produced in the northern part of Burgundy, with the marginal climate giving the wines a distinct freshness and pronounced acidity.

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Andy Howard MW’s top scoring AOP Chablis 2020 wines:

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