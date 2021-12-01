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Chablis 2020: Full vintage report and top-scoring wines

Andy Howard MW reports on the consistent quality of the 2020 vintage in Chablis, which continues a run of fine vintages for this key Burgundian appellation, and picks his top-scoring wines from almost 200 tasted.
Andy Howard MW Andy Howard MW

Quick links

Analysis of individual appellations and their top-scoring wines coming soon:

Grand cru Chablis | Premier cru Chablis | Chablis | Petit Chablis | Top-value Chablis (coming soon)

Following on from the super-concentrated 2019s and the softer, peachier style of 2018, the word most heard during my recent visit to Chablis was ‘classic’.

While 2020 may not quite have the linear acidity of 2014, there are a lot of similarities with 2017, another classic year. Although 2020 was a very early vintage, it was not a particularly hot one and managed to avoid the dramatic heat spikes of 2018 and 2019.

My high tasting scores suggest that this is a vintage which can be rated at least four stars, with a wide incidence of five-star wines.

Scroll down to see tasting notes and scores for the top-scoring Chablis 2020 wines

Andy Howard MW’s top-scoring Chablis 2020 wines:

The following wines all scored 94 points or above

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