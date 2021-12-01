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Grand cru Chablis 2020: top-scoring wines

2020 has proved to be a high-scoring vintage for grand cru Chablis and Andy Howard MW notes the climats of Les Clos and Les Preuses as particularly impressive.
Andy Howard MW Andy Howard MW

At the top of the Chablis quality pyramid lies Chablis grand cru.

There are seven different expressions of the one grand cru (as opposed to seven different appellations): Bougros, Preuses, Valmur, Grenouilles, Vaudesir, Blanchot and Les Clos.

Scroll down for tasting notes and scores for the top-scoring grand cru Chablis 2020

Tasting notes and scores for Andy Howard MW’s top grand cru Chablis 2020 wines:

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