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Premier cru Chablis 2020: top-scoring wines

Andy Howard MW found great consistency across all the premier cru Chablis 2020 he tasted, noticing distinctive terroir influence. Wines that can certainly be enjoyed throughout the next decade, they are also disarmingly drinkable now.
Andy Howard MW Andy Howard MW

There are 47 climats (named vineyard sites) in Chablis, of which 40 are designated premier cru Chablis, sitting across 778ha. Yields are slightly lower and minimum alcohol levels slightly higher than for AOP Chablis.

Some producers feel that a little oak maturation (perhaps 10-20%) adds to the complexity of the wines, although other leading producers, such as Louis Michel, eschew any form of wood, believing it reduces the focus on specific terroir.

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