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Top scoring Grand Cru Chablis 2019

The 2019 vintage might have delivered consistent quality across all tiers in Chablis, but the Grand Crus in particular showcased great expressiveness and have excellent ageing potential. Here are Andy Howard MW's top scoring Grand Cru wines.
Andy Howard MW Andy Howard MW

All the producers I spoke to believe 2019 is, at the very least, a very fine vintage, with the quality and character showcased particularly well by the Grand Cru wines.

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Guillaume Michel of Domaine Louis Michel said ‘2019 has all the hallmarks of a great year’ – a view supported by Jean-François Bordet at Domaine Seguinot-Bordet.

Top scoring Grand Cru Chablis 2019 wines

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