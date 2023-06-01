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Rioja 2000 – 2021: Drink now or keep?

How long should you keep your Rioja before drinking it? Here’s what you need to know.
Pedro Ballesteros Torres MW Pedro Ballesteros Torres MW

The best Rioja wines need to be aged, first in barrel and then in bottle, for many years.

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