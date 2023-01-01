{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NjA4NDY1NWY4NmIyZjM3YWY4NTdlM2U0NGZhODE4MTk3MzI3M2YzMDA2YzJlNTQxMjE1YjZmNmRjOGI1MGM5ZQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Anniversary wines 2023: the Decanter guide

Is this a special year for you or your loved ones? Obviously the bigger the occasion, the rarer the wine, and some celebrations just cry out for that perfect bottle. Here’s our annual selection of very special vintages for a perfect gift (or for yourself).
Anthony Rose Anthony Rose

After the trials of the ‘terrible twos’ for last year’s selection, at first I thought that the anniversary wines for 2023 might leave another glass half empty, but the more I looked into past anniversary vintages, the more I found my glass overflowing, on occasion literally, with some gorgeous wines and fantastic buys for anyone looking out for a great wine gift for a partner or friend.

I was also pleasantly surprised, on fossicking about in the recesses of my own cellar, to find a handful of deliciously mature wines that were far from over the hill, and I can only apologise in advance for the many wines I name here that are too rare to be found easily or at all – though it’s worth a rummage to see what you may have left in a dusty corner of your own collection.

(Where shown, stockists mentioned below are a representative selection…)

18th (2005)

Related articles

Port vintage guide: 1960-1999

(Re)Discovering Pinot Noir: 12 great bottles to try from around the world

Vintage rosé Champagne: panel tasting results

Latest Wine News