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PREMIUM

Veuve Clicquot La Grande Dame masterclass: DFWE New York 2025

On the morning of Saturday 9 June, guests at Manhatta, Decanter’s deluxe New York Fine Wine Encounter venue, were treated to a masterclass in the art of ageing within the context of one of the most iconic prestige cuvée Champagnes from one of the most recognisable Champagne brands.
Natalie Earl Natalie Earl

Gaëlle Goossens, senior winemaker and research and development lead at Veuve Clicquot, took guests on a deep dive into the intricacies of Veuve Clicquot’s top Champagne, La Grande Dame.

As a self-proclaimed ‘geeky wine person’, Goossens was the perfect host for this in-depth masterclass, providing listeners with a rare behind-the-scenes look at the creation and evolution of an icon.

Scroll down for notes and scores for seven vintages of La Grande Dame

La Grande Dame through the ages

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