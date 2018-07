Decanter World Wine Awards 2018 Tasting

Be the first to taste this year's winners from the Decanter World Wine Awards, world's largest wine competition.

Join Decanter at this tasting to sample 186 award-winning wines from across the globe.

2 July 2018

5-9pm

Vintners’ Hall, 68 Upper Thames Street, London EC4V 3BG

Tickets cost £40 each



Wines

Platinum Best in Show

Annie’s Lane, Copper Trail Shiraz, Clare Valley, South Australia, Australia 2016

Brown Hill Estate, Perseverance Cabernet-Merlot, Margaret River, Western Australia, Australia 2014

Cantina Valle Isarco, Aristos Pinot Grigio, Alto Adige Valle Isarco, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Italy 2016

Elephant Hill, Reserve Chardonnay, Te Awanga, Hawke’s Bay, New Zealand 2015

Ferrer Bobet, Vinyes Velles, Priorat, Spain 2015

Fournier Longchamps, Le Parc, Savennières, Loire, France 2015

Gritsch Mauritiushof, Kalkofen Riesling Smaragd, Wachau, Niederösterreich, Austria 2016

Mr. Riggs, Shiraz, McLaren Vale, South Australia, Australia 2015

Newton Vineyard, Cabernet Sauvignon, Yountville, California, USA 2015

Notas Frutales, Finca Garabelos Albariño, Baixas, Spain 2016

Quinta Nova, Unoaked Touriga Nacional-Touriga Franca-Tinta Roriz-Tinto Cão, Douro, Portugal 2016

Roberto Sarotto, Barbaresco Riserva, Piedmont, Italy 2013

Platinum

Avon Brae, Shiraz, Eden Valley, South Australia, Australia 2016

Bodegas Osborne, Solera AOS, Amontillado, Sherry, Spain NV

Bodegas Osborne, Venerable V.O.R.S, Pedro Ximenez, Sherry, Spain NV

Campo alla Sughera, Arnione, Bolgheri Superiore, Tuscany, Italy 2014

Carillon, Brunello di Montalcino, Tuscany, Italy 2013

Domačija Ražman, Malvazija Antiqua, Slovenska Istra, Primorska, Slovenia 2015

Ferruccio Deiana, Sileno Riserva, Cannonau di Sardegna, Sardinia, Italy 2014

Fritz Waßmer, Alte Reben Spätburgunder, Baden, Germany 2015

Grosjean, Vigne Rovettaz Cornalin, Valle d’Aosta, Valle d’Aosta, Italy 2016

Levantine Hill, Pinot Noir, Yarra Valley, Victoria, Australia 2015

Mad Wine, Mád Late Harvest, Tokaj, Hungary 2016

Marco Abella, Clos Abella, Priorat, Spain 2013

Mas Lasta, Languedoc Terrasses du Larzac, Languedoc-Roussillon, France 2016

Massimo Rattalino, Trentaquattro34, Barolo, Piedmont, Italy 2013

Palladino, San Bernardo, Barolo Riserva, Piedmont, Italy 2012

Querciabella, Chianti Classico, Tuscany, Italy 2015

Scattered Peaks, Cabernet Sauvignon, Napa Valley, California, USA 2015

Seifried, Winemakers Collection Sweet Agnes Riesling, Nelson, New Zealand 2016

Spier, 21 Gables Cabernet Sauvignon, Stellenbosch, South Africa 2014

Terre del Barolo, Ravera, Barolo Riserva, Piedmont, Italy 2012

Tikveš, Barovo, Tikvesh, Povardarje, Macedonia 2015

Undurraga, T.H. Sauvignon Blanc, Leyda Valley, San Antonio, Chile 2016

Gold

Abbotts & Delaunay, A tire d’Aile, Languedoc, Languedoc-Roussillon, France 2017

Ashling Park, Brut, West Sussex, United Kingdom NV

Benedetti & Grigi, Sagrantino di Montefalco, Umbria, Italy 2014

Bodegas Carodorum, Selección Especial, Reserva, Toro, Spain 2014

Bodegas Loli Casado, Jaun de Alzate, Gran Reserva, Rioja, Spain 2011

Bodegas Perica, Oro, Reserva, Rioja, Spain 2011

Bodvár, N°5, Côtes de Provence, Provence, France 2017

Brivio, Platinum Merlot, Ticino, Switzerland 2013

Cabidos, L’Or de Cabidos, IGP Comté Tolosan, Southwest France, France 2011

Cave de Ribeauvillé, Riesling, Grand Cru Osterberg, Alsace, France 2016

Château de L’Herbe Sainte, Ambroisie, Minervois, Languedoc-Roussillon, France 2016

Château la Croizille, Saint-Emilion Grand Cru, Bordeaux, France 2015

Clos de Chacras, Eredità Malbec, Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina 2015

Fautor, Ice Wine Traminer-Muscat Ottonel, Valul Lui Traian, Moldova 2016

Finca Bacara, Time Waits For No One, Jumilla, Spain 2017

Fork in the Road, Reserve Shiraz, McLaren Vale, South Australia, Australia 2016

Fritz Waßmer, Schlossberg Staufen Chardonnay, Baden, Germany 2015

Gialdi, Sassi Grossi Merlot,Ticino, Switzerland 2015

Gota, Bergamota, Dão, Portugal 2015

Grace, Kayagatake Koshu, Yamanashi, Chubu, Japan 2017

Grace, Private Reserve Koshu, Yamanashi, Chubu, Japan 2017

Levantine Hill, Syrah, Yarra Valley, Victoria, Australia 2015

Martin Waßmer, SW Schlatter Spätburgunder, Baden, Germany 2015

Merotto, Cuvée del fondatore Graziano Merotto Brut, Prosecco di Conegliano Valdobbiadene Superiore, Veneto, Italy 2017

Mitravelas Estate, Ktima Agiorgitiko, Nemea, Peloponnese, Greece 2016

Montonale, Orestilla, Lugana, Lombardy, Italy 2016

Newton Vineyard, Cabernet Sauvignon, Mount Veeder, California, USA 2015

Piazzo Armando, Nervo Vigna Giaia, Barbaresco Riserva, Piedmont, Italy 2012

Rioja Vega, Edición Limitada Tempranillo-Graciano, Crianza, Rioja, Spain 2015

Schuster, Alte Reben Grüner Veltliner, Wagram, Niederösterreich, Austria 2017

Staete Landt, Annabel Sauvignon Blanc, Rapaura, Marlborough, New Zealand 2017

Stag’s Leap Wine Cellars, Fay Cabernet Sauvignon, Stags Leap District, California, USA 2014

Tenuta Roveglia, Vigne di Catullo, Lugana Riserva, Lombardy, Italy 2014

Terrazas de los Andes, Chardonnay, Uco Valley, Mendoza, Argentina 2016

Terresacre, Rispetto Experientia Manet, Molise, Molise, Italy 2013

Terresacre, Tintilia, Molise, Molise, Italy 2015

Trefethen, Merlot, Oak Knoll District of Napa Valley, California, USA 2015

Tyrrell’s Wines, Vat 8 Shiraz-Cabernet, Hunter Valley, New South Wales, Australia 2014

Viña Cobos, Bramare Chañares Estate Cabernet Franc, Los Arboles, Tunuyán, Mendoza, Argentina 2015

Zimmermann, Rosshimmel Grüner Veltliner Reserve, Kremstal, Niederösterreich, Austria 2016

Silver

Antichello, Amarone della Valpolicella Classico, Veneto, Italy 2014

Babylonstoren, Mourvèdre, Western Cape, South Africa 2017

Babylonstoren, Sprankel, Simonsberg-Paarl, Paarl, South Africa 2012

Bodegas Corral, Altos de Corral Single Estate, Reserva, Rioja, Spain 2010

Bodvár, N°7, Côtes de Provence, Provence, France 2017

BrgleZ, Laški Rizling, Maribor, Podravje, Slovenia 2007

Cannito, Drùmon, Gioia del Colle, Puglia, Italy 2011

Cantine di Gioia, Villa Amoris Diamante Riserva Primitivo, Gioia del Colle, Puglia, Italy 2013

Cape Barren, Native Goose Shiraz, McLaren Vale, South Australia, Australia 2016

Cape Barren, Old Vine Reserve Release Shiraz, McLaren Vale, South Australia, Australia 2015

Ca’Rugate, Valpolicella Ripasso Superiore, Veneto, Italy 2016

Ca’Rugate, Monte Fiorentine, Soave Classico, Veneto, Italy 2016

Casata Monfort, Pinot Grigio, Trentino, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Italy 2017

Cascina Val del Prete, Vigna di Lino, Roero, Piedmont, Italy 2015

Castello Tricerchi, Brunello di Montalcino, Tuscany, Italy 2013

Castello Tricerchi, Rosso di Montalcino, Tuscany, Italy 2016

Castelnuovo Tancredi, L’Ambasciatore , Toscana, Tuscany, Italy 2015

Castelnuovo Tancredi, L’Ammiraglio, Orcia, Tuscany, Italy 2015

Castelo, Castilla y Léon, Spain 2017

Château Font Barrièle, Les Vignes d’Héloïse, Costières de Nimes, Rhône, France 2017

Château Malescasse, Le Moulin Rose de Malescasse, Haut-Médoc, Bordeaux, France 2015

Château Nouret, Sélection, Médoc, Bordeaux, France 2014

Château Vieux Chaigneau, Lalande-de-Pomerol, Bordeaux, France 2015

Cinciano, Chianti Classico Gran Selezione, Tuscany, Italy 2014

Clinet, Ronan Pur’Cab, Bordeaux, Bordeaux, France 2015

Clinet, Ronan, Bordeaux, Bordeaux, France 2015

Corte Aura, Pas Dosé, Franciacorta, Lombardy, Italy NV

Costadoria, AltuBiancu, Vermentino di Sardegna, Sardinia, Italy 2016

Cottonworth, Classic Cuvée Brut, Hampshire, United Kingdom NV

Domaine de Valmengaux, Bordeaux, Bordeaux, France 2015

Domaine du Grand Mayne, Réserve Sauvignon-Sémillon, Côtes de Duras, Southwest France, France 2015

Domaine les Remparts, Gouttes de Lune Sauvignon-Petit Manseng, IGP Côtes de Gascogne, Southwest France, France 2017

Ego Bodegas, Infinito Monastrell-Cabernet Sauvignon, Jumilla, Spain 2015

Ego Bodegas, Marionette, Jumilla, Spain 2017

Fattori, Amarone della Valpolicella, Veneto, Italy 2011

Fattori, Motto Piane, Soave, Veneto, Italy 2015

Fattoria Le Pupille, Poggio Valente, Rosso Toscana, Tuscany, Italy 2015

Feudo Montoni, Timpa Grillo, Sicilia, Sicily, Italy 2017

Filodivino, Filotto, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore, Le Marche, Italy 2015

Fink & Kotzian, O.T. Reserve Pinot Blanc-Chardonnay, Niederösterreich, Austria 2015

Guaspari, Vista da Serra Syrah, Serra do Sudeste, Brazil 2015

Kovács Nimród, Monopole Rhapsody, Egri Bikavér, Eger, Hungary 2015

KWV, Cathedral Cellar Chardonnay, Western Cape, South Africa 2016

Lavarini, Amarone della Valpolicella, Veneto, Italy 2013

Lombard, Brut Nature Grand Cru, Champagne, Champagne, France 2008

Luminosità , Insieme, Toscana, Tuscany, Italy 2015

Marchesi di Barolo, Cannubi, Barolo, Piedmont, Italy 2013

Marchesi Gondi, Mazzaferrata, Colli della Toscana Centrale, Tuscany, Italy 2012

Mas Amiel, Initial, Maury Sec, Languedoc-Roussillon, France 2015

Maso Grener, VignaTratta Chardonnay, Trentino, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Italy 2016

Montonale, Montunal, Lugana, Lombardy, Italy 2017

Patricia Boyer-Domergue, Clos Centeilles, Minervois La Livinière, Languedoc-Roussillon, France 2013

Perica, Olagosa, Rioja, Spain 2017

Poderi Crisci, Riserva Merlot, Waiheke Island, Auckland, New Zealand 2013

Pomario, Sariano, Umbria, Umbria, Italy 2015

Principiano, Boscareto, Barolo, Piedmont, Italy 2013

Proelio, Cepa a Cepa, Rioja, Spain 2015

Puklavec Family Wines, Seven Numbers Furmint, Štajerska Slovenija, Podravje, Slovenia 2016

Quinta da Côrte, Princesa, Douro, Portugal 2015

Reichsgraf von Kesselstatt, Alte Reben Riesling Trocken, Mosel, Germany 2016

Ricitos de Oro, Garnacha, Navarra, Spain 2017

Rockburn, Pinot Noir, Central Otago, New Zealand 2016

Rodaro Paolo, Friulano, Colli Orientali del Friuli, Friuli-Venezia Giulia, Italy 2016

Scillicampana, Aglianico , Irpinia, Campania, Italy 2016

Sibon, Brut, Zagorje – Međimurje, Continental, Croatia NV

Siddùra, Spèra, Vermentino di Gallura, Sardinia, Italy 2016

Spy Valley, Riesling, Marlborough, New Zealand 2015

Spy Valley, Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand 2017

Tenuta la Pergola, Bric du Sivu, Monferrato, Piedmont, Italy 2015

Tenuta San Vito, Colle dei Mandorli Merlot, Toscana, Tuscany, Italy 2015

Trapiche, Medalla Malbec, Uco Valley, Mendoza, Argentina 2015

Trapiche, Terroir Series Finca Ambrosia Malbec, Gualtallary, Tupungato, Mendoza, Argentina 2014

Troupis, Tomh Moschofilero, Arkadia, Peloponnese, Greece 2017

Turasan, Gilamada Argos Vineyards Emir, Kapadokya, Central Anatolia, Turkey 2016

Tyrrell’s Wines, Vat 1 Semillon, Hunter Valley, New South Wales, Australia 2013

Woodchester Valley, Bacchus, Gloucestershire, United Kingdom 2017

Bronze

Bastor-Lamontagne, So Sauternes, Sauternes, Bordeaux, France 2016

Bott Frères, Rosé, Crémant d’Alsace, Alsace, France NV

Casa de Compostela, Alvarinho, Minho, Portugal 2017

Château Fourcas Hosten, Listrac-Médoc, Bordeaux, France 2014

Château Graveyron Poujeaux, Moulis, Bordeaux, France 2014

Château Liouner, Listrac-Médoc, Bordeaux, France 2015

Château Malescasse, La Closerie de Malescasse, Haut-Médoc, Bordeaux, France 2014

Château Sainte Roseline, Cuvée La Chapelle de Sainte Roseline, Côtes de Provence Cru Classé, Provence, France 2017

Cinciano, Chianti Classico Riserva, Tuscany, Italy 2015Corte Aura, Brut, Franciacorta, Lombardy, Italy NV

Corte Aura, Satèn Brut, Franciacorta, Lombardy, Italy 2012

Cottonworth, Rosé Brut, Hampshire, United Kingdom 2014

David Bernard, chateau flouquet INVICTUS, Saint-Emilion Grand Cru, Bordeaux, France 2015

Domaine Girard, Le Fleuron de la Rebourgère, Muscadet Sèvre et Maine sur lie, Loire, France 2017

Domaine Perraud, Saint-Véran, Burgundy, France 2017

Esterlin, Cléo Blanc de Blancs Brut, Champagne, Champagne, France NV

Esterlin, Éclat Brut, Champagne, Champagne, France NV

Guaspari, Vista do Bosque Viognier, Serra do Sudeste, Brazil 2016

Il Cellese, Chianti Classico Riserva, Tuscany, Italy 2014

Merotto, Dry, Prosecco Valdobbiadene Superiore di Cartizze, Veneto, Italy NV

Montecillo, Rioja, Spain 2017

Nivarius, Edición Limitada, Rioja, Spain 2015

Peyrassol, La Réserve des Templiers, Côtes de Provence, Provence, France 2017

Puklavec, Puklavec&Friends Sauvignon Blanc-Pinot Grigio, Štajerska Slovenija, Podravje, Slovenia 2017

Rexach Baqués, Gran Carta Reserva Brut, Cava, Spain 2016

Rodaro Paolo, Rosé Nature, Vino Spumante di Qualità, Italy 2014

Rubinelli Vajol, Amarone della Valpolicella Classico, Veneto, Italy 2012

Sàmbene, Isola dei Nuraghi, Sardinia, Italy 2014

Scubla, Pomédes, Colli Orientali del Friuli, Friuli-Venezia Giulia, Italy 2015

Shabo, Grande Reserve Cabernet-Merlot, Odessa, Ukraine 2014

Shabo, Grande Reserve, Lukuridze Family Reserve Chardonnay, Odessa, Ukraine 2014

Siddùra, Maìa, Vermentino di Gallura Superiore, Sardinia, Italy 2016

Soalheiro, Alvarinho, Monção e Melgaço, Vinho Verde, Portugal 2017

Trus, Reserva, Ribera del Duero, Spain 2014

Vallepicciola, Chianti Classico, Tuscany, Italy 2015

Vetrère, Barone Pazzo Primitivo, Salento, Puglia, Italy 2014

Each of the award-winning wines have been rigorously blind tasted by our prestigious panel of the greatest wine experts, including Masters of Wine and Master Sommeliers.

This is your chance to discover a selection of wines awarded by Decanter. See highlights from our 2017 tasting of DWWA winners.