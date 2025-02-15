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Bierzo reborn: 10 of the best from this revitalised region

After decades of relative obscurity, Bierzo, at the northwestern edge of Castilla y León, is emerging as a source of some of Spain's most in-demand wines.
Beth Willard

Kinshasa, Zaire, 1974. Undisputed heavyweight champion George Foreman takes on Muhammad Ali, a boxer with an impressive pedigree but who is now on the comeback trail.

Physically intimidating, with unrivalled punching power, Foreman is the clear favourite but Ali, dancing, ducking and dazzling the champion, surprises the world, winning by knockout in the eighth round.

Worry not, you’re still reading Decanter, not Sports Illustrated – but let’s draw a parallel. Bierzo has a millennia-long history of wine production, but the region was somewhat forgotten for much of the 20th century.

Then, in the 1990s, the development of new projects and the arrival of new winemakers led to a resurgence and now, Bierzo producers are making some of Spain’s best wines.

Is this small region – in a quiet corner of Spain, far from major cities – ready to challenge its heavyweight counterparts among some of the world’s most famous wine regions?

Scroll down to see notes and scores for 10 Bierzo wines that hit the heights

Willard’s pick: 10 of the best from Bierzo to try

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