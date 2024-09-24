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Malvasia: A guide to this ancient grape and its sprawling worldwide family

If ever a grape was hard to pin down, it’d be Malvasia. Indeed it’s not even a single grape variety. In all of its many varied, and often completely unrelated guises, it has been the mainstay of popular wine styles across the centuries. Our expert takes a closer look.
Caroline Gilby MW Caroline Gilby MW

It seems that everywhere you turn in the wine world, you’ll find a grape called Malvasia – according to the ultimate scientific grapevine database VIVC.de, there are as many as 290 of them. And many are delicious, so are definitely worth exploring.

The name ‘Malvasia’ is widespread across the Mediterranean basin and into the Atlantic as far as Madeira and the Canary Islands, and it would be logical to assume there’s a family connection.

However, in these days of DNA analysis, there are no dark family secrets and scientists have worked out that most grapes going by the name Malvasia are unrelated to each other – and in many cases, the name has been attached to other grapes entirely. The mystery is why Malvasia became such a popular name and where it came from.

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Gilby’s pick: 12 of the best from the heartlands of Malvasia

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