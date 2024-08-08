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Born of ash and fire: A taste of Lanzarote’s volcanic wines

The volcanic ash plains of Lanzarote are some of the most striking and unique vineyards in the world. Tom Cannavan picks a selection of wines from both established and up-and-coming producers leading this Spanish island's viticultural revival.
Tom Cannavan Tom Cannavan

Though the holiday island of Lanzarote seems an unlikely source for artisan wines made by hip and happening young winemakers, the island’s fast-developing wine scene is worthy of attention.

Lanzarote has produced wine since the Spanish conquistadors colonised this Atlantic outpost in the 15th century.

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