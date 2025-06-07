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Bodega Chacra: A New World meeting of redoubtable Old World minds

At Bodega Chacra, in the extreme terroir of Patagonian Argentina, two heirs to renowned European winemaking lineages are crafting a new paradigm for world-class Chardonnay.
Amanda Barnes MW Amanda Barnes MW

In the rugged, windswept plains of Patagonia, where vineyards cling to the banks of the snaking Río Negro, an unlikely partnership has flourished.

Jean-Marc Roulot, a sixth-generation vigneron from Meursault in Burgundy, and Piero Incisa della Rocchetta, grandson of the visionary behind Tuscany’s legendary Sassicaia, came together in Argentina to craft world-class Chardonnay.

Their collaboration, rooted in friendship and a shared sense of adventure, blends centuries of tradition with a bold leap into the unknown.

Scroll down to see notes and scores of five exquisite Bodega Chacra Chardonnays

Patagonian partnership: The Chacra style in five Chardonnays

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