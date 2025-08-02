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Bordeaux’s style counsel: The perpetual rise of the region’s white wines

Bordeaux’s diverse range of fresh and vibrant dry white wines are surging in popularity. Andy Howard MW dives deeper to reveal the secrets behind their success.
Andy Howard MW Andy Howard MW

Bordeaux is famous for its ageworthy reds, but its dry white wines are having a moment.

To crib from a well-known US folk artist, ‘the times they are a changin’ with regards to these typically Sauvignon Blanc– or Semillon-dominant white wines.

Although close to 90% of Bordeaux’s 110,000ha under vine are still made up of red grape varieties, production and demand for the region’s dry whites continues to rise.

Scroll down for notes and scores of 12 scintillating white wines from Bordeaux

Howard’s pick: A 12-wine tour of Bordeaux’s dry white styles

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