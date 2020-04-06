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Château de Beaucastel Hommage à Jacques Perrin complete vertical: 1989 – 2017

Only produced in the best years, Hommage à Jacques Perrin is one of the most famous Châteauneuf-du-Pape wines and Château de Beaucastel's top cuvée. Matt Walls tastes every vintage made since its debut in 1989...
Matt Walls Matt Walls

Every year or so the Perrin family, owners of Château de Beaucastel in Châteauneuf-du-Pape, open an impromptu vertical tasting of their top wine ‘Hommage à Jacques Perrin’.

See Matt’s Hommage à Jacques Perrin vertical tasting notes and scores

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