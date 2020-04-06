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Château de Beaucastel Hommage à Jacques Perrin complete vertical: 1989 – 2017
Matt Walls
April 6, 2020
Every year or so the Perrin family, owners of Château de Beaucastel in Châteauneuf-du-Pape, open an impromptu vertical tasting of their top wine ‘Hommage à Jacques Perrin’.
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See Matt’s Hommage à Jacques Perrin vertical tasting notes and scores
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