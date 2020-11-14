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Expert’s choice: New World sparkling wines
A vast range of grape varieties and techniques have created an extraordinary array of sparkling styles: from off-dry to sweet Muscat, fruity tank-fermented wines and increasingly trendy pét-nats.
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Dirceu Vianna Junior MW’s top pick of New World sparkling wines
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