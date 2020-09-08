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PREMIUM

House of Arras: new releases from Australia’s top sparkling wine producer

This world-class Tasmanian winery has launched a non-vintage Blanc de Blancs to join other 2020 releases
David Sly

The House of Arras, Australia’s most prestigious sparkling wine producer, has added a new non-vintage Blanc de Blancs to its 2020 collection of releases.

House of Arras: the 2020 releases

See also:

Shaw + Smith – Latest releases and future plans

Penfolds Collection 2020

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