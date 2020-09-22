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First taste: Krug’s 2006 releases

Yohan Castaing tastes the newly launched 2006 vintages of Krug and Clos du Mesnil as well as the Grande Cuvée 162ème Édition, Clos d'Ambonnay 2002 and Krug Collection 1988...
Yohan Castaing Yohan Castaing

A new release of Clos du Mesnil is always a special moment for the House of Krug. And the latest release is all the more significant, as 2006 is the year that Julie Cavil – appointed as Krug’s new chef de caves, or winemaking director, in 2019 – first joined the production team at this venerable house.

On her arrival back then, she never imagined in her wildest dreams that one day she would be appointed to the pivotal position of cellarmaster and be the one to present this unique vintage some 14 years later.

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See Yohan Castaing’s Krug 2006 tasting notes and scores

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