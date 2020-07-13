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First taste: Bollinger PN VZ 15 – first new cuvée in over 10 years
Yohan Castaing
July 13, 2020
Bollinger has launched the premier edition of its first new Champagne cuvée since 2008. It will go on sale in the UK on 21st July, with other export markets to follow.
‘This is a special, rare moment for our Champagne house,’ affirmed Charles-Armand de Belenet, head of Maison Bollinger during the launch presentation of its first new addition to the permanent line-up of bottlings since the creation of the Bollinger Rosé cuvée in 2008.
Scroll down to see Yohan Castaing’s Bolling PN VZ 15 tasting note below
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