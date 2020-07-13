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First taste: Bollinger PN VZ 15 – first new cuvée in over 10 years

The cuvée, made from 100% Pinot Noir, is the Champagne house's first new wine since 2008 and Yohan Castaing was impressed after recently tasting a sample...
Yohan Castaing Yohan Castaing

Bollinger has launched the premier edition of its first new Champagne cuvée since 2008. It will go on sale in the UK on 21st July, with other export markets to follow. 

‘This is a special, rare moment for our Champagne house,’ affirmed Charles-Armand de Belenet, head of Maison Bollinger during the launch presentation of its first new addition to the permanent line-up of bottlings since the creation of the Bollinger Rosé cuvée in 2008.

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