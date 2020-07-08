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Has the Champagne price bubble burst?

We’ve been living in an era of bargain bubbly. Yet, despite ever-increasing costs, producers have for years kept a lid on the prices you pay. Change is on the horizon, says Tyson Stelzer, though your favourite celebratory tipple will remain a relative bargain in the immediate term
Tyson Stelzer Tyson Stelzer

The writing is on the chalk cellar wall. Champagne vineyard prices are up more than five-fold in 25 years. Grape prices are up 80% in 15 years. The region boasts the highest cost of production in the wine world. Yet the price of a bottle of Champagne has risen just 13% in the past decade. Can Champagne continue to churn out the most affordable wines of the fine wine world?

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