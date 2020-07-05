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First taste: Gosset 12 Ans de Cave a Minima Brut

Anne Krebiehl MW reports from the UK launch of Gosset's long-aged cuvée based on the 2006 vintage
Anne Krebiehl MW Anne Krebiehl MW

Time is a central element in Champagne. Observing its impact on the wines is one of Champagne’s great pleasures: its effect on flavour, texture and mousse; the different trajectories of pre- and post-disgorgement ageing, the intersecting pleasures of freshness and maturity.

First taste: Gosset 12 Ans de Cave a Minima Brut

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