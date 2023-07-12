Forge Cellars: Producer profile plus 10 wines to try

Forge Cellars is committed to exploring the unique terroir of the southeastern side of Seneca Lake. This section, known as ‘The Banana Belt,’ ripens fruit well due to west-facing slopes that maximise the heat of the late afternoon sun. The winery sources grapes from 13 sites and produces a unique single-vineyard dry Riesling from each.
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Forge Cellars an exploration of Seneca Lake terroir in 10 wines
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