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Forge Cellars: Producer profile plus 10 wines to try

From its perch high above Burdett, New York, Forge Cellars stands slightly apart from its neighbours. The wines are also driven by a unique vision that reveals an analytical exploration of the terroir of Seneca Lake through the lens of Riesling and Pinot Noir, amounting to a unique expression of this extraordinary cool-climate terroir. 
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Forge Cellars is committed to exploring the unique terroir of the southeastern side of Seneca Lake.  This section, known as ‘The Banana Belt,’ ripens fruit well due to west-facing slopes that maximise the heat of the late afternoon sun.  The winery sources grapes from 13 sites and produces a unique single-vineyard dry Riesling from each.

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Forge Cellars an exploration of Seneca Lake terroir in 10 wines

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