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Hamilton Russell: Reflecting on 50 years

As renowned South African producer Hamilton Russell celebrates its 50th anniversary, Andy Howard MW takes a look at how far things have come since its first vintages of Pinot Noir and Chardonnay.
Andy Howard MW Andy Howard MW

Anniversaries seem to be arriving thick and fast at the renowned Hemel-en-Aarde producer, Hamilton Russell.

A couple of years ago, I wrote a piece for Decanter on the 2021 release – current owner Anthony Hamilton Russell’s 40th vintage since he joined his father Tim Hamilton Russell at the estate.

Now, in 2025, the estate is celebrating 50 years since its creation in 1975.

Scroll down for notes and scores of Hamilton Russell Pinot Noir and Chardonnay

Hamilton Russell Pinot Noir and Chardonnay

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