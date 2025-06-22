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PREMIUM

Médoc grand cru classé 2016: Panel tasting results

2016 was a highly rated vintage for Médoc grand cru classé, so how are the wines stacking up? Very well, going by the high scores, though many can be left to mature further.
Georgie Hindle Georgie Hindle

Georgie Hindle, Vincenzo Arnese and Robert Mathias MW tasted 55 wines, with 11 Outstanding and 28 Highly recommended

Médoc grand cru classé 2016: Panel tasting scores

55 wines tasted

Exceptional 0

Outstanding 11

Highly recommended 28

Recommended 16

Commended 0

Entry criteria: producers and UK agents were invited to submit their 2016 vintage red wines from any appellation in the Médoc, including grand cru classé and second wines

Scroll down to see the top-scoring wines from the Médoc grand cru classé 2016 tasting

Médoc grand cru classé 2016 panel tasting results

Wines were tasted blind

The judges

Georgia Hindle is Decanter’s Regional Editor for Bordeaux, and Editor of Decanter Premium online

Vincenzo Arnese is the director of wine at Raffles London at the OWO. Born in Naples, he worked at top hotels in Italy, Switzerland and Australia, and later Alain Ducasse at The Dorchester. A DWWA judge, in 2022 he won the coveted title of Taittinger UK Sommelier of the Year

Robert Mathias MW is senior buyer at wine merchant Lay & Wheeler, having previously worked in similar roles for Bordeaux Index and Bibendum Wine. He is a Senior Judge for Bordeaux and Burgundy at the DWWA

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